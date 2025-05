Meteo Veneto, allerta gialla per temporali.

In Veneto scatta l’allerta gialla per temporali: il Meteo regionale del Veneto segnala infatti che dalle ore centrali di domani (domenica 4 maggio) è prevista sul Veneto un’instabilità in aumento a partire dalle Dolomiti con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva estensione alla pianura specie dalla sera.

Lunedì, poi, è previsto tempo instabile e perturbato con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale specie tra Prealpi e pianura. Saranno possibili rovesci e temporali localmente forti, anche consistenti. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha previsto – dalle 12.00 di domani fino alla mezzanotte di lunedì 5 maggio – la fase operativa di “Attenzione” (gialla) per criticità “Idrogeologica per Temporali” in tutto il territorio regionale