Vede i carabinieri e butta per terra la droga: 30enne arrestato

Un 30enne a Verona, a Porto San Pancrazio, vede i carabinieri e butta per terra la droga per disfarsene: arrestato per spaccio.

La sera del 30 aprile scorso i carabinieri di Verona hanno arrestato in flagranza un 30enne italiano noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di “spaccio” di sostanze stupefacenti.

Tutto nasce da un normale controllo per strada effettuato in zona Porto San Pancrazio, dove i carabinieri hanno fermato l’uomo insospettiti dal fatto che, alla loro vista, aveva cambiato immediatamente direzione e aveva imboccato il sottopasso che conduce alla stazione di Porta Vescovo. Una rapida perquisizione ed ecco spiegato il comportamento anomalo: il fermato aveva con sé poco meno di 9 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte per essere vendute e un bilancino di precisione. In un pacchetto di fazzoletti di carta, da lui buttato nel vano tentativo di disfarsene, i militari trovavano inoltre circa mezzo grammo di cocaina.

Tutti questi gravi elementi indiziari, inducevano i militari dell’Arma ad arrestarlo in flagranza. L’uomo, dopo essere stato foto-segnalato, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Verona veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di via Salvo D’Acquisto e, nella mattinata di ieri 2 maggio, accompagnato in Tribunale per il processo per direttissima, nel corso del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e ha contestualmente liberato l’arrestato, vista la richiesta dei “termini a difesa” avanzata dal difensore di fiducia. Quindi, si andrà a processo il prossimo 17 settembre. La droga e gli oggetti sequestrati saranno distrutti.