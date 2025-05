Arrestato un 48enne veronese, rintracciato dalla polizia presso una struttura ricettiva di via Unità d’Italia a Verona.

Ieri sera, 2 maggio, la polizia di Stato ha arrestato un quarantottenne veronese, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona lo scorso 30 aprile, a seguito di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti, intorno alle 22.30, presso una struttura ricettiva di via Unità d’Italia, a seguito della segnalazione “Alert Alloggiati”.

Dopo aver proceduto al controllo dell’uomo, è emerso che il quarantottenne, condannato in via definitiva alla pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione, dopo aver espiato circa 3 anni e 8 mesi, aveva beneficiato della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. La violazione delle prescrizioni imposte dal giudice ha, tuttavia, comportato la revoca della misura, per il venir meno delle condizioni di idoneità rieducativa della stessa, e il ripristino della pena detentiva.

Accompagnato in Questura per i necessari accertamenti, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Verona, dove dovrà espiare i residui 4 anni di reclusione