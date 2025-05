Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Al momento ci sta interessando un anticiclone di origine africana che sta portando un’ondata di caldo significativa. Il primo maggio le massime si sono portate tra i 28 e 30 gradi in diverse località della nostra provincia, si tratta di un’alta pressione pienamente estiva, ma ricordiamo che in maggio le false partenze della stagione calda non sono rare e, come spesso accade lasciano presto il posto a un tempo primaverile e instabile. Sembra sia così anche questa volta.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo buono o discreto con l’alta pressione anche se non in forma come il venerdì, che ci proteggerà ancora. Infatti le minime saranno sui 14°, le massime sui 28 o 29°, quindi molto sopra la media, venti deboli in prevalenza occidentali.

Per domenica tempo incerto ma con ampie schiarite, temperature minime stazionarie e massime in leggero calo dal giorno prima, sui 26° circa, venti in rinforzo dai quadranti occidentali o sud occidentali in serata.

Tendenza.

Il peggioramento che arriverà sulle nostre regioni è di stampo estivo, costituito da un afflusso di aria fredda in quota proveniente dal nord Atlantico, che si scontrerà con l’aria calda presente sulle nostre regioni. Questo porterà a temporali che localmente potranno assumere carattere di forte intensità.

Tali fenomeni non colpiranno allo stesso modo tutte le zone, ma in alcune saranno intensi, in altre pioverà poco o nulla, in maniera molto generale possiamo dire che i fenomeni saranno più frequenti ed intensi nelle zone montane e pedemontane, meno intensi e più sparsi verso sud, nella Bassa.

Ci sarà un drastico calo termico già da lunedì con massime sui 23°, ma, se sarà confermato tra martedì e mercoledì stante una copertura abbastanza compatta di nubi e piogge intermittenti, le massime scenderanno fin verso i 16 o 17°, quindi circa 13° in meno dei valori misurati venerdì.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)