Verona, rapina in tabaccheria: in due armati e a volto coperto minacciano la titolare e se ne vanno con circa 200 euro.

Ancora una rapina in tabaccheria a Verona: armati e a volto coperto, in due sono entrati nella tabaccheria-edicola di via Sant’Alessio, in zona Santo Stefano, il giorno del primo maggio, intorno a mezzogiorno. E sotto la minaccia della pistola si sono fatti consegnare dalla titolare i circa 200 euro che in quel momento c’erano in cassa.

A quel punto se ne sono andati, senza lasciare tracce. Non è chiaro, secondo le prime informazioni, se la pistola fosse o meno caricata a salve e se siano stati esplosi dei colpi. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che anche attraverso le analisi delle telecamere di sorveglianza della zona stanno cercando di risalire all’identità dei rapinatori.