La media Santa Teresa vince il torneo Agesc Verona Volley cup

Alla scuola media Santa Teresa di Verona il trofeo del secondo torneo interscolastico Agesc Verona Volley cup.

La scuola media Santa Teresa di Verona si aggiudica il trofeo del secondo Torneo interscolastico provinciale “Agesc Verona Volley cup”. In finale ha battuto la scuola Provolo, sempre di Verona, che si è classificata seconda. La finale è stata giocata sul campo centrale del Pala Agsm Aim prima dello svolgimento della gara di Superlega tra Rana Verona e Valsa Group Modena, lo scorso 23 aprile.

Si è conclusa così l’iniziativa promossa per il secondo anno dall’Associazione genitori scuole cattoliche (Agesc Verona) insieme alla società sportiva Verona Volley, volta a promuovere lo sport come momento di aggregazione e crescita. Agesc Verona, attiva dal 1976 e presente in 23 istituti con 7.000 genitori associati, ha lavorato al fianco di Verona Volley per realizzare questo progetto, che nei mesi scorsi ha visto sfidarsi gli studenti e le studentesse delle scuole paritarie Alle Stimate, Cappelletti Turco, Don Bosco, Don Mazza, Figlie di Gesù Leonardi, Giberti, Perucci, Provolo e Santa Teresa.

Gli alunni-atleti di terza media sono stati premiati a fine partita, con la consegna della coppa da parte di Margherita Siberna Benaglia, presidente di Agesc Verona, e di Andrea Totolo, coordinatore delle attività promozionali di Verona Volley, che si sono congratulati con i ragazzi e i loro insegnanti per aver partecipato a questo bel momento di sport e di crescita.