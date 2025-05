“Libri e Rose”: la cultura sboccia a Verona

Libri e Rose” a Verona: pronto il festival dedicato alla bellezza della parola scritta.

Dal 7 all’11 maggio Verona si trasforma in una città della lettura con la quarta edizione di “Libri e Rose. Scrivere, stampare, leggere”. Si tratta della rassegna culturale che porta in città autori, giornalisti, eventi musicali, incontri per studenti e mostre dedicate alla bellezza del libro e della parola scritta.

La manifestazione, promossa dalla Società Letteraria e dall’Associazione Kasa dei Libri di Milano in collaborazione con il Comune di Verona e il Conservatorio Dall’Abaco, rientra nel calendario nazionale del Maggio dei Libri ed è sostenuta da Agsm Aim.

Incontri con grandi nomi del panorama letterario italiano.

Walter Veltroni, Vittorio Lingiardi, Marco Balzano, Silvia Ballestra, Giuseppe Lupo, Eliana Liotta e Paola Mastrocola.

La rassegna propone una ventina di appuntamenti in spazi simbolici della cultura veronese come la Biblioteca Civica, la Società Letteraria, il Museo degli Affreschi e il Conservatorio. Mercoledì 7 maggio l’evento si apre con l’inaugurazione della mostra “L’arte delle copertine”, un percorso tra le grafiche di artisti come Picasso, Chagall, Dalí e De Chirico, realizzate tra gli anni ’40 e ’60.

In calendario anche eventi per le scuole, una maratona di lettura del romanzo “Emma” di Jane Austen nel 250° anniversario della sua nascita, e una serata musicale con le lettere della famiglia Mozart, omaggio al giovane genio che suonò proprio a Verona.

Quattro le sezioni tematiche del festival.

Fuori classe , per gli studenti, con esperti su temi scolastici.

, per gli studenti, con esperti su temi scolastici. Freschi di stampa , sulle ultime uscite editoriali.

, sulle ultime uscite editoriali. Temi caldi , per riflettere sull’attualità.

, per riflettere sull’attualità. Varie ed eventuali, per approcci più liberi alla letteratura.

Non mancano i momenti per i più piccoli e un evento speciale sulla legalità con Gherardo Colombo, ospite del Liceo Montanari.

Programma dettagliato.

Giovedì 8 maggio.

lL rassegna si aprirà con tre appuntamenti in Biblioteca Civica e, la sera, un incontro con l’autrice in Società Letteraria.

Mattinata ludica per le Scuole primarie: “L’officina di Chagall: gioco d’arte e di scrittura ispirato a Marc Chagall”, con un’attività pensata per i bambini e le bambine, per giocare con le parole ispirate dalle favole di La Fontaine illustrate da Marc Chagall.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, “Emma”, maratona di lettura dedicata a Jane Austen per celebrare i 250 anni dalla nascita della scrittrice britannica.

Alle ore 18.30 incontro con l’autore Walter Veltroni per la presentazione, con Marzio Breda, del libro “Iris, la libertà”, ispirato alla storia della partigiana Iris Versari.

In serata, alle ore 20.45, in Società Letteraria, Giuseppina Manin presenterà, con Marta Morazzoni, “La bambolaia”, un romanzo ambientato nella Monaco del primo dopoguerra.

Venerdì 9 maggio.

Dalle ore 11 alle 13, al Liceo Montanari, Incontro sulla legalità con l’ex magistrato Gherardo Colombo che dialogherà con gli studenti dei licei su convivenza civile, seconde generazioni, legalità.

Alle ore 18.30 in Biblioteca Civica, Vittorio Lingiardi presenterà con Giuseppina Manin “Corpo, umano”, sul significato di un corpo diviso a settori dalla medicina e reso intangibile dal mondo digitale e riportato al centro della narrazione in una prospettiva scientifica e artistica.

Alle ore 20.45 in Società Letteraria, serata dedicata al poeta Rupert Brooke (1887-1915), cantore della transience, la bellezza che svanisce, con “Poesie” a cura di Paola Tonussi, curatrice della prima biografia italiana, con Silvio Raffo.

Sabato 10 maggio.

In mattinata, due appuntamenti in Biblioteca Civica: alle ore 10, “L’officina di Chagall: gioco d’arte e di scrittura ispirato a Marc Chagall”, dedicato ai bambini da 6 a 11 anni, su prenotazione qui.

Alle ore 11, è in programma l’omaggio a Pier Paolo Pasolini a 50 anni dall’assassinio, con “Le poesie friulane di Pier Paolo Pasolini”, con Federica Barboni, introduzione di Mauro Felice e letture di Sonia Cossettini, a cura dell’Associazione Fogolar Furlan.

Alle ore 11.30, in Sala Galtarossa del Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, alla Tomba di Giulietta, Rachele Ferrario presenterà con Antonella Arzone “La contesa su Picasso. Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli”. L’incontro si inserisce nel percorso che Verona dedica agli 80 anni dalla Liberazione dal Nazifascismo e metterà al centro due donne protagoniste del mondo dell’arte durante la guerra.

Nel pomeriggio, quattro incontri in Biblioteca Civica: alle ore 14.45, Giorgio Vallortigara proporrà con Andrea Kerbaker “A spasso con il cane Luna”, storie su un mondo animale molto vicino alle vicende umane, occasione di riflessione su etologia, neuroscienze e letteratura. Alle ore 16, Valentina Furlanetto presenterà con Armando Besio “Cento giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà”, sul delicato tema del disagio psichico, in un confronto di storie tra l’impegno di Franco Basaglia e la vita di una donna che affronta il manicomio.

A seguire, alle ore 17.15, Giuseppe Lupo, tra i massimi esperti della storia dell’Olivetti, con Marco Balzano, introdurrà: “Storia d’amore e macchine da scrivere”, un romanzo in cui si intrecciano tecnologia e atmosfere trasognate Alle ore 18.30, Marco Balzano con Armando Besio riporterà il pubblico al tempo del fascismo con il suo “Bambino”, un romanzo storico e civile dove una tranquilla apparenza nasconde storie di inaspettata violenza.

Alle ore 20.45, serata mozartiana al Conservatorio dedicata al genio di Mozart, che ebbe un rapporto speciale con Verona, città in cui suonò, durante il suo viaggio in Italia. Con Francesco Bissoli e Luca Formenton sarà presentato il terzo volume delle “Lettere della famiglia Mozart”, serie volta a ricostruire l’epistolario della famiglia salisburghese, testimonianza della cultura europea del ‘700. La serata sarà accompagnata da alcuni interventi musicali: Fantasia in do minore KV475, al pianoforte Chiara Filipponi;da La clemenza di Tito, “Non più di fiori“, Roberta Porcu, soprano; da Don Giovanni, aria di Donna Elvira “ah chi mi dice mai”, Marta Pluda, mezzosoprano.

Domenica 11 maggio.

Tutti gli appuntamenti si terranno in Biblioteca Civica.

La mattina, alle ore 10.45, l’autore Pietro Grossi dialogherà con Alessandra Tedesco sul libro “Qualcuno di noi”, in un viaggio biografico sospeso tra personale e universale, nelle domande esistenziali che coinvolgono la vita di ogni uomo.

Alle ore 12, Marzio Breda ripercorrerà con Andrea Kerbaker la sua storia professionale in “Un veronese al Corriere: 45 anni al Corriere della Sera”. Sarà ripercorso l’itinerario che, partendo dal quotidiano L’Arena fino al Corriere, conduce attraverso le vicende personali e la storia del Paese.

Nel pomeriggio, alle ore 15, Silvia Ballestra con Ludovica Lugli guiderà la fantasia dei lettori nel suo “Una notte nella casa delle fiabe”, ambientato nel museo dei Fratelli Grimm di Kassel, per dare voce e vita nuova a storie che hanno affascinato generazioni di lettori.

La salute al centro alle ore 16.15, con la divulgatrice scientifica Eliana Liotta, con Alessandra Tedesco, che svelerà i segreti per vivere bene e a lungo. Il libro “La vita non è una corsa. Le quattro pause che fanno guadagnare salute e giovinezza” è un saggio realizzato con gli interventi degli specialisti dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà alle ore 17.30 con l’autrice Paola Mastrocola e Andrea Kerbaker. Al centro, le alterne emozioni degli dei dell’Olimpo con il libro ‘Il dio del fuoco’ in cui, partendo dalla vicenda del fabbro divino Efesto, si esplora tutta la sorprendente attualità suggerita dal mondo della mitologia greca.