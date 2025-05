A Bussolengo tornano la festa delle Rose e il mercato della Versilia

Bussolengo celebra il territorio con l’ottava edizione della Festa delle Rose.

Sabato 3 e domenica 4 maggio il centro storico di Bussolengo ospita l’ottava edizione della Festa delle Rose. Si tratta di un appuntamento che celebra il territorio, la cultura del verde e la collaborazione tra istituzioni, commercianti e associazioni.

Programma.

Organizzata dal Comune in collaborazione con Flover, Fama srls – 5.0 eventi e con il supporto di Verona Report come media partner, la festa inizierà sabato alle ore 9 in piazza 26 Aprile con l’apertura della tradizionale “Piazza delle Rose”, a cura di Flover, dove sarà possibile acquistare fiori e piante da tutto il mondo.

Alle ore 10, il taglio del nastro con le autorità locali darà ufficialmente il via all’evento, seguito dall’esibizione della cantante Sara Richelli alle 10.30. In serata, alle ore 21, è previsto il Concerto di Primavera del Corpo Bandistico Città di Bussolengo, nella Sala Polivalente dell’ex Bocciodromo.

Domenica 4 maggio la giornata comincia presto: dalle ore 8 alle 19 le vie del centro (via Mazzini, via Borghetto e piazza Nuova) accoglieranno “Il mercato della Versilia”, mentre alle 9 torneranno sia la “Piazza delle Rose” in piazza 26 Aprile, sia il mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici in piazza della Libertà. Alle 10.30 è prevista una seconda esibizione live di Sara Richelli.

Durante l’intero weekend sarà attivo uno stand per la vendita di torte in piazza 26 Aprile: il ricavato andrà a sostegno delle scuole dell’infanzia “La Giostra” e primaria “Citella”.

A completare il programma, dal 2 maggio al 2 giugno sarà visitabile la mostra gratuita “La donna e il mare” alla Galleria Massella in piazza 26 Aprile, a cura di Mara Balabio, Paolo Reoli e Carolina Scardoni. Inoltre, sabato e domenica sarà attiva una postazione informativa delle Consulte Comunali, dedicata alla promozione del marchio Rosa di San Valentino “Eternamore”.