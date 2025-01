Edilizia popolare, bando per 24 nuovi appartamenti al Basson

Il comune di Verona mette a bando un terreno in terza Circoscrizione per 24 appartamenti di edilizia popolare.

Edilizia economica e popolare, il Comune di Verona mette a bando un terreno da 2.311 metri quadri nel comprensorio Bassone in Circoscrizione 3°. La gara è rivolta a cooperative edilizie di primo intervento, i cui soci siano persone fisiche, prenotatarie e assegnatarie della proprietà degli appartamenti che saranno realizzati.

E’ prevista la costruzione di un volume di 8.088 metri cubi con 24 appartamenti di superficie utile di 100 metri quadrati al massimo. Uno di questi alloggi dovrà essere riservato alle categorie fragili, persone con disabilità certificata dalla legge 104/92 o anziani non autosufficienti per almeno 90 giorni dall’aggiudicazione.

“L’amministrazione non dimentica le difficoltà di accesso alla proprietà – commenta l’assessore all’Edilizia popolare, Federico Benini – ed è anche consapevole di quanto sia importante dare alla cittadinanza delle possibilità di acquistare alloggi a prezzi agevolati. L’andamento del libero mercato di fatto impedisce a numerose cittadine e cittadini il diritto alla casa. I prezzi hanno raggiunto un livello non sostenibile dai percettori di reddito medio-basso. Il bando sarà pubblicato entro una quindicina di giorni e ci atteniamo una buona risposta”.

Il bando.

Sono ammesse a partecipare al bando le cooperative edilizie di primo intervento a proprietà indivisa, indivisa, assegnatarie di contributi pubblici per la realizzazione di edilizia sovvenzionata e/o agevolata e/o disciplinate dai principi della mutualità, o loro consorzi, che intendano costruire alloggi, da assegnare o locare alle condizioni stabilite dal Regolamento comunale per l’assegnazione di aree per l’edilizia economica e popolare.

In fase di selezione, l’amministrazione privilegerà le cooperative i cui soci siano residenti nella Circoscrizione alla nascita o da almeno sette anni o in quelle limitrofe, qualora non siano dotate di aree destinate all’edilizia popolare.

Il vincitore del bando dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla progettazione urbanistica attuativa, dalla progettazione esecutiva e dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Nonché del costo di realizzazione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi.