Dove sono le postazioni autovelox attive a Verona questa settimana

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 16 febbraio.
Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 16 febbraio e per tutta la settimana, fino a domenica 8 febbraio, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:
via Vigasio, Strada la Rizza, via Unità d’Italia, corso Venezia, via fabbricato Scolastico, via Camillo Cesare Bresciani. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.
Ufficio Mobile di Prossimità.
L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:
- Lunedì dalle 10.30 alle 13 l’Ump è al parco in via Turazza.
- Martedì dalle 7.30 alle 13 l’Ump sarà al mercato in Borgo Venezia.
- Mercoledì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Poerio.
- Giovedì dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno al mercato di via D. Mercante, quindi dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Luigi Prina.
- Venerdì l’Ump non sarà presente per svolgimento prove cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali.
- Sabato dalle 7.30 alle 15.30 l’Ump sarà presente al mercato dello Stadio, mentre dalle 16 alle 19 l’Ump è sospeso.
- Domenica l’Ump non sarà presente per svolgimento cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali.