Dove sono le postazioni autovelox attive a Verona questa settimana

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 16 febbraio.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 16 febbraio e per tutta la settimana, fino a domenica 8 febbraio, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Vigasio, Strada la Rizza, via Unità d’Italia, corso Venezia, via fabbricato Scolastico, via Camillo Cesare Bresciani. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario: