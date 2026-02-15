Tutte le vie dove saranno attivi gli accertatori della sosta a Verona

Campagna “Sosta Responsabilmente”: le vie di Verona monitorate questa settimana dagli accertatori questa settimana.

Verona, prosegue l’operazione “Sosta Responsabilmente”: controlli a tappeto in zona Cittadella da parte degli accertatori della sosta. Per la settimana in corso, l’attenzione dell’azienda di via Torbido si concentrerà nel comparto Cittadella. In particolare, i controlli saranno più frequenti nelle vie adiacenti al Tribunale:

  • Via dello Zappatore.
  • Via del Lanciere.
  • Via Trainotti.
  • Via del Minatore.

In queste strade, la sosta negli stalli blu è a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni lavorativi, incluso il sabato. 

Amt3 ricorda che su ogni parcometro è indicato un numero di cellulare attivo in orario diurno: i cittadini possono utilizzarlo per richiedere assistenza tecnica, segnalare guasti o ricevere informazioni sulle tariffe.

Per chi desidera una gestione più flessibile, è disponibile la Web App “pagasostaverona@amt3.it”. Questo strumento permette di pagare il parcheggio direttamente dallo smartphone e, soprattutto, di prolungare la sosta a distanza qualora ci si dovesse trattenere più del previsto, evitando così il rischio di incorrere in sanzioni.

Alternative “calmierate” fuori dalla Ztl.

Amt3 suggerisce l’utilizzo dei grandi parcheggi situati a ridosso del centro storico. Il Parcheggio Centro, il Polo Zanotto e il Parcheggio Tribunale. Qui è possibile sostare a tariffe calmierate che partono da 1 euro l’ora.

