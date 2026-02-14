I 5 borghi più belli da visitare in provincia di Verona

I 5 borghi più belli in provincia di Verona.

I 5 borghi più belli della provincia di Verona: tra il lago di Garda, la Valpolicella e le prime propaggini montane dei monti Lessini, la provincia di Verona custodisce un patrimonio di borghi storici di grande fascino. Luoghi dove il tempo sembra rallentare, tra architetture medievali, panorami collinari, tradizioni enogastronomiche e un turismo ancora a misura d’uomo. In questa guida abbiamo selezionato cinque borghi imperdibili della provincia di Verona, ideali per una gita di uno o più giorni, lontano dai circuiti più affollati ma ricchi di storia e bellezza.

1. Borghetto sul Mincio (Valeggio sul Mincio).

Inserito tra i Borghi più belli d’Italia, Borghetto sul Mincio è uno dei luoghi più fotografati del Veneto. Questa piccola frazione di Valeggio sul Mincio si sviluppa lungo le rive del fiume, tra antichi mulini ad acqua, ponticelli e case in pietra che sembrano uscite da una fiaba.

Il borgo ha origini medievali ed è dominato dall’imponente Ponte Visconteo, una diga fortificata del XIV secolo che collega le due sponde del Mincio. Passeggiare tra le sue viuzze significa immergersi in un’atmosfera romantica e senza tempo.

Borghetto è famoso anche per la sua tradizione gastronomica: qui nascono i celebri tortellini di Valeggio, detti “nodi d’amore”. Una tappa ideale per chi cerca borghi romantici in provincia di Verona e un perfetto connubio tra storia e cucina locale.

2. Soave.

Soave è uno dei borghi più noti della provincia di Verona, ma riesce ancora a mantenere un forte carattere autentico. Racchiuso da una cinta muraria medievale perfettamente conservata, il borgo è dominato dal maestoso Castello Scaligero, che offre una vista spettacolare sui vigneti circostanti.

Il centro storico è un intreccio di stradine acciottolate, palazzi storici e chiese antiche, come la Parrocchiale di San Lorenzo Martire. Soave è anche sinonimo di eccellenza enologica: il vino Soave DOC è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Visitare Soave significa unire arte, storia e degustazioni, rendendolo uno dei borghi più belli da visitare vicino a Verona, ideale in ogni stagione dell’anno.

3. San Giorgio di Valpolicella (Sant’Ambrogio di Valpolicella).

Arroccato su una collina che domina la Valpolicella, San Giorgio è un piccolo gioiello spesso definito il “borgo di pietra”. Le sue origini risalgono all’epoca romana e longobarda, e il borgo conserva un impianto urbanistico di grande suggestione.

Il cuore di San Giorgio è la splendida Pieve Romanica di San Giorgio, affiancata da un chiostro e da un campanile panoramico. Da qui lo sguardo spazia tra vigneti, uliveti e il Lago di Garda in lontananza. Poco frequentato dal turismo di massa, San Giorgio è perfetto per chi desidera scoprire borghi storici della Valpolicella, tra silenzio, panorami e vini prestigiosi come Amarone e Ripasso.

4. Malcesine.

Affacciato direttamente sul Lago di Garda, Malcesine è uno dei borghi lacustri più affascinanti della provincia di Verona. Il suo profilo è dominato dal Castello Scaligero, che si erge su uno sperone roccioso a picco sull’acqua.

Il centro storico è un dedalo di vicoli stretti, piazzette e scorci sul lago, animato da botteghe artigiane, caffè e ristoranti. Malcesine è anche punto di partenza della funivia per il Monte Baldo, che permette di passare in pochi minuti dal lago alla montagna. Grazie alla sua posizione, Malcesine è ideale per chi cerca borghi sul Lago di Garda in provincia di Verona, combinando cultura, natura e sport all’aria aperta.

5. Brentino Belluno.

Meno conosciuto rispetto ad altri borghi veronesi, Brentino Belluno si trova nella suggestiva Val d’Adige, ai piedi del Monte Baldo. Il borgo è circondato da pareti rocciose imponenti, molto amate dagli appassionati di arrampicata sportiva.

Il territorio è ricco di sentieri, fortificazioni storiche e piccoli nuclei rurali che raccontano una Verona più aspra e montana. Tra i luoghi di interesse spiccano i resti di antichi castelli e le chiese di origine medievale. Brentino Belluno è una meta ideale per chi desidera esplorare borghi meno turistici della provincia di Verona, perfetti per escursioni, trekking e un contatto autentico con il territorio.

Perché visitare i borghi della provincia di Verona.

Visitare i borghi della provincia di Verona significa scoprire un Veneto diverso, fatto di paesaggi vari, tradizioni locali e ritmi più lenti. Dal Lago di Garda alla Valpolicella, questi piccoli centri offrono esperienze autentiche, lontane dal turismo di massa ma ricche di storia, cultura ed eccellenze enogastronomiche.

Un itinerario tra questi cinque borghi veronesi è l’occasione perfetta per conoscere il lato più intimo e affascinante del territorio, ideale per weekend, gite fuori porta o viaggi all’insegna della qualità e della scoperta.