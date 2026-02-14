Incidente nella Bassa a Roverchiara, investimento mortale.

Tragico incidente mortale nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, sulle strade della Bassa veronese: secondo quanto ricostruito, intorno alle 19.30 un uomo di circa 70 anni, di origine marocchina, è stato investito da un furgone sulla strada provinciale 44, nel comune di Roverchiara.

Non sono ancora chiare le cause dell’investimento, ma sembra che la vittima si trovasse in mezzo alla carreggiata quando il furgone lo ha investito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, ma per il 70enne, che abitava proprio a Roverchiara, non c’è stato nulla da fare. Al vaglio dei carabinieri di Legnago la ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.