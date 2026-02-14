Entrano in funzione tre nuovi ascensori al policlinico di Borgo Roma a Verona.

Da mercoledì 18 febbraio, entreranno in funzione per il pubblico i 3 nuovi ascensori della scala F al policlinico “G. B. Rossi” a Borgo Roma a Verona. Sono stati installati in linea con la manutenzione programmata e, con questo ultimo cantiere, si conclude la sostituzione dei vecchi ascensori con altrettanti di ultima generazione. I lavori erano iniziati il 25 agosto scorso e in totale sono stati fatti interventi su 6 ascensori.

Oltre all’ammodernamento tecnologico, il vantaggio sarà anche quello dell’ottimizzazione dei flussi di transito per l’utenza e per il personale sanitario.