Sarà il giornalista Rai Auro Bulbarelli a condurre la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona.

La decisione arriva dopo le polemiche che avevano accompagnato la fase iniziale dell’evento, in seguito alle critiche suscitate da un riferimento fatto dallo stesso Bulbarelli alla “sorpresa” legata alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Al suo posto era intervenuto il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, finito però a sua volta al centro delle critiche per i numerosissimi errori fatti durante la diretta, che hanno portato a un duro comunicato dei giornalisti Rai. Successivamente è arrivata la decisione di escluderlo dalla conduzione della cerimonia conclusiva.

Per la serata conclusiva Bulbarelli sarà affiancato dal soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena di Verona, e dallo scrittore Fabio Genovesi, già opinionista Rai in diverse edizioni del Giro d’Italia, anche lui tra i commentatori della criticatissima telecronaca della cerimonia di apertura dal Meazza.