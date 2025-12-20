Per le cerimonie olimpiche e paralimpiche di Verona Zone Gialla il 22 febbraio e 6 marzo. Pass obbligatorio del Comune, la mappa.

A seguito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 10 dicembre, sono stati definiti i confini dell’area di sicurezza ad accesso controllato “Zona Gialla” del comune di Verona, che dovrebbe scattare a partire dalle ore 9 del 22 febbraio e del 6 marzo, fino alle ore 1 del 23 febbraio e 7 marzo per le cerimonie olimpiche e paralimpiche.

In tale zona sarà previsto il divieto assoluto di transito veicolare e la regolamentazione degli accessi pedonali limitata alle categorie di persone autorizzate in possesso di apposito pass. La registrazione e il rilascio dei pass, come concordato nel COSP di questa mattina, sarà a carico del Comune di Verona, che nelle prossime settimane renderà note le modalità.

Potranno richiedere i pass autorizzativi di accesso: residenti, ospiti di residenti, lavoratori nell’ambito dell’organizzazione delle cerimonie, accreditati MICO, ospiti delle strutture ricettive, possessori di biglietti per gli spettacoli ed eventuali titolari e lavoratori di attività professionali ed esercizi commerciali presenti nell’area.

La mappa della zona gialla.

