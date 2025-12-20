Operazione antidroga in tutta Italia, due arresti a Verona.

Una vasta operazione della polizia di Stato contro la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti ha interessato nei giorni scorsi diverse province italiane, compresa Verona: il bilancio complessivo è di 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di circa 1.400 chili di droga. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili,ha portato all’identificazione di oltre 95 mila persone, tra cui più di 10 mila minorenni.

Nel mirino degli investigatori, in particolare, lo spaccio di stupefacenti anche attraverso alcuni cannabis shop. A livello nazionale sono stati controllati oltre 300 esercizi, con il sequestro di 5 negozi in tre città e quasi 300 chili di cannabinoidi che sarebbero risultati, dalle prime analisi, assimilabili a sostanze stupefacenti.

Anche Verona è stata coinvolta nell’operazione. Nel capoluogo scaligero gli interventi sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile, in collaborazione con l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura e sotto il coordinamento della Procura. Le indagini, proseguite per dieci giorni, hanno interessato l’intero territorio comunale con controlli mirati contro le principali forme di spaccio.

Due arresti a Verona.

Nel corso delle attività sono state arrestate due persone in flagranza di reato: un italiano di 38 anni, trovato in possesso di hashish e di una piccola coltivazione indoor di cannabis nella propria abitazione, e un cittadino marocchino di 23 anni, fermato in piazza Bra con circa 150 grammi di hashish. Complessivamente sono state controllate circa 250 persone ed eseguite sei perquisizioni, che hanno portato anche al sequestro di modeste quantità di eroina e cocaina.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai cannabis shop veronesi: al termine degli accertamenti sono stati sequestrati quasi cinque chili di cannabinoidi e disposta la chiusura temporanea di due esercizi commerciali, provvedimenti successivamente convalidati dall’autorità giudiziaria.