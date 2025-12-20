Ennesima raffica di incidenti nella notte sulle strade di Verona: un’auto si è ribaltata nel cantiere di lungadige Porta Vittoria.

Ancora una notte, quella tra venerdì 19 e sabato 20, costellata da incidenti a Verona. Il più “spettacolare” è avvenuto poco dopo le 2, quando il conducente di una Fiat Panda si è ribaltato nel cantiere di Acque Veronesi in lungadige Porta Vittoria, dopo essere uscito di strada. Per l’uomo alla guida solo lievi ferite e accertamenti ospedalieri sulle condizioni psicofisiche alla guida.

In via Monte Ortigara fuoriuscita autonoma di una Citroen C3 con un ferito inizialmente in codice giallo. Danni ingenti all’autovettura. Alla rotonda di viale del Lavoro scontro tra una Fiat Panda e una Mercedes che si sarebbe allontanata, lasciando per terra la targa. Diversi segnali stradali sono stati divelti e sul posto non era presente alcun veicolo, poi individuati grazie a immagini e reperti lasciati sul posto.

La polizia locale di Verona ricorda che è sempre obbligatorio avvisare le forze dell’ordine quando vengono effettuati danni alla segnaletica pena sanzioni e revisioni straordinaria sui veicoli coinvolti. Sono 1624 i sinistri da inizio anno con due decessi, entrambi pedoni.