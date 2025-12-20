Inaugurata la biblioteca di Quinto: “Polo culturale della Valpantena”

Inaugurata dopo i lavori di riqualificazione la biblioteca di Quinto: “Centro culturale di riferimento per Quinto e la Valpantena”.

Anche la Valpantena ha la sua biblioteca: nuovi locali e un riallestimento delle sale con nuovi arredi, per un investimento totale di 90mila euro da parte del Comune di Verona per quella di Quinto. Ripartono quindi ufficialmente le attività nella biblioteca di Quinto, interessata da una riqualificazione e ampliamento attraverso la manutenzione interna di alcune stanze dell’ex Anagrafe.



L’inaugurazione si è svolta alla presenza dell’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia e della presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini, della dirigente Antonella Ronzan, della responsabile Anna Malgarise e della apprezzatissima bibliotecaria di Quinto Laura.

Presenti anche un gruppo della Cooperativa sociale Noi Insieme, che gestisce un centro diurno per persone con disabilità nelle vicinanze, due sezioni della scuola dell’infanzia Angeli Custodi di Quinto, la sezione locali degli Alpin e una rappresentanza del circolo Noi di Poiano.



“Con questo progetto di riqualificazione – sottolinea l’assessora Elisa La Paglia –, fortemente voluto dall’assessorato alle Biblioteche e dalla Circoscrizione 8^, la biblioteca potenzierà ulteriormente la funzione di centro culturale di riferimento per Quinto e le frazioni della Valpantena. La disponibilità di spazi più ampi per la sezione Ragazzi e l’arredamento a misura di bambino consentiranno una miglior fruizione e maggior sicurezza del servizio da parte delle famiglie e delle scuole del territorio, mentre le sale lettura accoglieranno i lettori adulti con maggior comfort e qualità estetica”.

Intervento realizzato.

Per permettere un uso dei locali coerente con la funzione di biblioteca, la direzione Edilizia Pubblica ha previsto la demolizione e sostituzione dei pavimenti con un laminato, la tinteggiatura delle pareti, previo il risanamento degli intonaci ammalorati, e l’adeguamento dell’impianto elettrico.



Il controsoffitto esistente è stato sostituito con un nuovo sistema a pannelli che garantirà prestazioni di isolamento termico e acustico, richieste dall’utilizzo come sala Lettura; nuovo l’impianto elettrico, montate lampade da incasso a LED e posizionate multiprese per consentire il collegamento alla rete elettrica di PC o altri dispositivi.



Nel frattempo, con lo stanziamento di ulteriori fondi la Direzione Biblioteche ha avviato la progettazione delle sale rinnovate e ampliate e l’affidamento della fornitura di nuovi arredi. Contemporaneamente si è provveduto all’acquisto di nuovi libri, già catalogati e pronti per essere messi a disposizione dei lettori. Altri libri saranno acquistati nei prossimi mesi, grazie a nuove risorse messe a disposizione dal Comune per il 2026 e al contributo del Fondo Editoria Libraria 2025 del Ministero della Cultura. Le collezioni saranno dunque ulteriormente rinnovate ed ampliate.

Gli appuntamenti.

La riapertura della biblioteca è l’occasione per avviare le attività culturali, con un programma di attività per le famiglie durante il periodo natalizio:



sabato 27 dicembre 2025 ore 10.30

Letture a voce alta con i lettori volontari Giuseppe Borgo e Nicoletta Petrecca – dai 2 anni



lunedì 29 dicembre 2025 ore 10.30

Alfabeto delle fiabe. Un viaggio nel mondo delle fiabe con Anna Malgarise – dai 5 anni



venerdì 2 gennaio 2026 ore 16.30

sabato 3 gennaio 2026 ore 10.30

La notte dei pupazzi

Leggeremo insieme alcune storie di Natale.

Vieni con il tuo pupazzo, potrai lasciarlo in una cesta con gli altri peluche: passeranno la notte in biblioteca!

A cura dei volontari del Servizio Civile Universale – dai 3 anni



lunedì 5 gennaio 2026 ore 10.30

Aspettando l’Epifania. Storie d’inverno

Letture a voce alta con la lettrice volontaria Elena Brunelli – dai 2 anni.