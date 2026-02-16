Fevoss, carnevale dei bambini a Santa Toscana: spettacolo gratuito di burattini e merenda per tutti.

Piazza Santa Toscanta si trasforma grazie a Fevoss, in un teatro di burattini per il Carnevale: l’appuntamento è per martedì 17 febbraio alle ore 15:30. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Fevoss Santa Toscana, punta a regalare un pomeriggio di pura spensieratezza ai bambini e alle famiglie della città. Protagonista assoluto sarà il maestro Maurizio Gioco, figura storica e “anima” dei burattini veronesi, capace di trasformare un semplice palco di legno in un mondo di risate, favole e maschere.

Un evento per tutta la comunità.

L’appuntamento è a ingresso libero. L’invito per tutti i piccoli partecipanti è di presentarsi in maschera, per popolare la piazza di coriandoli e fantasia. Al termine dello spettacolo, la festa continuerà con una merenda, un momento di condivisione pensato per unire i residenti del quartiere e non solo.