Tenta di rubare capi d’abbigliamento al centro commerciale, 18enne arrestato dalla polizia di Verona per tentata rapina.

Un diciottenne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona con l’accusa di tentata rapina impropria aggravata. Il giovane avrebbe tentato di sottrarre merce da un negozio di viale del Lavoro, reagendo con violenza quando è stato scoperto.

L’intervento delle Volanti è scattato intorno alle 19.30, dopo la segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura da parte dell’addetto alla vigilanza del punto vendita. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe prelevato uno zaino dagli scaffali, nascondendovi all’interno diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 84 euro, per poi dirigersi verso l’uscita senza pagare.

Fermato dal vigilante, che ne aveva seguito i movimenti, il giovane si sarebbe dato alla fuga. Raggiunto poco dopo, avrebbe cercato di divincolarsi tentando anche di utilizzare uno spray al peperoncino contro l’addetto alla sicurezza. Il pronto intervento di un collega del vigilante ha però impedito che la sostanza venisse spruzzata, consentendo di bloccarlo fino all’arrivo della polizia.

Accompagnato negli uffici di Lungadige Galtarossa, il diciottenne è risultato già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro il patrimonio e irregolare sul territorio nazionale. Su disposizione del pubblico ministero è stato trasferito nel carcere di Carcere di Verona-Montorio, in attesa dell’udienza di convalida.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.