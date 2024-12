Domenica tutto ok a Verona per la camminata del cuore e per il cuore

Al via la camminata per chi ama il cuore: appuntamento domenica 15 dicembre a Verona.

Domenica 15 dicembre dalle 14 alle 18, a Verona c’è la seconda edizione della Camminata del Cuore, per uno stile di vita sano e per il benessere psico-fisico. Si tratta di una passeggiata a passo libero di 10 chilometri, con partenza da Piazza Franz Josef 1, di fronte all’ex Arsenale, e un percorso che si snoda attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

Itinerario tra natura e paesaggio urbano.

Il percorso, accessibile a tutti, parte dall’ex Arsenale e prosegue lungo Lungadige Cangrande e Lungadige Attiraglio fino alla Diga del Chievo. Il ritorno segue il sentiero adiacente al fiume Adige, offrendo una splendida vista sui paesaggi che caratterizzano il centro cittadino. Un’occasione unica per immergersi nella natura, mantenendosi attivi e godendo del patrimonio naturalistico e urbano di Verona.

Controlli della pressione (e non solo) gratuiti.

La Camminata del Cuore si inserisce nell’ambito del progetto “Città Sane”, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). È pensata non solo come un momento di attività fisica, ma anche come un modo per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salute del cuore. Grazie alla collaborazione con i Farmacisti Volontari di Verona, i partecipanti potranno usufruire di controlli gratuiti della pressione arteriosa, della saturazione dell’ossigeno e della frequenza cardiaca.

Organizzazione.

L’evento è organizzato da USacli Aps di Verona, un ente che promuove l’attività fisica e sportiva per tutte le età e condizioni, in collaborazione con il Comune di Verona, il progetto “Città Sane” dell’Oms e Olimpia Club Vigasio. A sostenere l’iniziativa sono diverse realtà del territorio, tra cui Agsm Aim, Veronamercato, Vicenzi Group e Traslochi Sargu, dimostrando come una rete di partner possa contribuire al benessere collettivo.