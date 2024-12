San Giovanni Lupatoto, bocciodromo chiuso da due anni: “Quando la riapertura”?

I consiglieri comunali Pd Taietta e Vanzetta intervengono sulla questione bocciodromo: “Chiuso da due anni, quando la riapertura?”

Bocciodromo chiuso da due anni a San Giovanni Lupatoto, a quando la riapertura? A chiederlo sono i consiglieri comunali del Pd Marco Taietta e Marina Vanzetta, che chiedono chiarezza sui tempi e sulle modalità della possibile riapertura.

“Il bocciodromo è in stato di completo abbandono, con tutte le conseguenze immaginabili per quanto riguarda il deterioramento della struttura“, denunciano i consiglieri. La chiusura risale all’agosto 2022, quando la Bocciofila Raldon, storica associazione che gestiva l’impianto, ha riconsegnato le chiavi al Comune, dopo che una gara per l’assegnazione della gestione era andata deserta.

Secondo quanto riferito, l’associazione aveva rifiutato di proseguire la gestione a causa dei costi elevati delle utenze, aumentati significativamente in seguito ai rincari energetici, e della mancata disponibilità dell’amministrazione comunale a farsene carico. La Bocciofila, non avendo ricevuto rassicurazioni adeguate, ha quindi preferito lasciare l’impianto.

“Da allora, nonostante le promesse del sindaco di trovare una soluzione – rimarcano i consiglieri Pd – il bocciodromo rimane chiuso. Per San Giovanni Lupatoto, designata Città Europea dello Sport, il prolungato stato di inattività della struttura rappresenta un segnale negativo. La comunità merita risposte e azioni concrete,” concludono Taietta e Vanzetta.