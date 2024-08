Divieto bevande in bottiglie di vetro o lattine per le partite dell’Hellas al Bentegodi

Divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine per le partite dell’Hellas Verona al Bentegodi.

In occasione della partita di calcio Hellas Verona – Napoli in programma sabato 18 agosto alle 18.30, su richiesta del Questore, per prevenire episodi di violenza da parte delle tifoserie, sarà vietata la vendita o la somministrazione di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie di vetro e in lattina, sia all’interno dello stadio Bentegodi che nell’area delimitata dalle seguenti vie: Albere, Camuzzoni, San Marco (fino all’incrocio con via Sogare), Sogare e della Spiana.

Saranno consentite, invece, la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di carta e plastica, purché preventivamente aperti e privati del tappo. Il provvedimento interesserà anche i prossimi incontri del campionato: Hellas Verona – Juventus del 25 agosto e Hellas Verona – Torino del 22 settembre e, successivamente, le partite con Venezia, Roma, Inter, Milan, Udinese, Atalanta, Bologna, Genoa, Cagliari, Lecce e Como.

Il divieto parte 4 ore prima dell’inizio degli incontri e termina 2 ore dopo il fischio finale. Violazioni saranno punite con sanzioni amministrative fino a 500 euro.