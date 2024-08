Arrivati i temporali, grandinate sulle Torricelle, in Lessinia e nell’est veronese

Temporali a Verona e provincia, grandinate sulle Torricelle e in Lessinia.

A mettere temporaneamente in pausa il gran caldo di questi giorni, nel Veronese sono arrivati i primi temporali, accompagnati anche da alcune grandinate, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 agosto, vigilia di Ferragosto. Lampi e tuoni hanno cominciato a farsi sentire in molte zone della provincia, dal villafranchese alla Valpolicella.

Grandinate si segnalano in particolare in Lessinia, Valpantena compresa, e anche sulle Torricelle. Qualche chicco è caduto anche in alcune zone della Valpolicella. Ad Avesa si segnalano chicchi di 2-3 centimetri di diametro. Particolarmente colpite anche molte zone dell’est veronese. Risparmiato, almeno per il momento, il centro città di Verona. Ma la serata non è ancora finita.