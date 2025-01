De Angelis Food sbarca alla fiera di Bologna: tutte le novità

De Angelis Food alla fiera di Bologna “Marca 2025”: ecco tutte le novità.

L’azienda veronese De Angelis Food ha partecipato alla fiera Marca 2025 a Bologna, il 15 e 16 gennaio, presentando tante novità per i consumatori. Allo stand, grande 180 metri quadrati, sono stati svelati nuovi prodotti e restyling di linee già conosciute, pensati per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento alla salute, alla sostenibilità e ai sapori autentici.

Le novità.

Una delle proposte è la linea gluten free, con prodotti freschi e surgelati adatti a chi ha intolleranze alimentari ma non vuole rinunciare al piacere della tavola. Tra le novità c’è anche la gamma Maxi Gusto, una selezione di pasta ripiena e liscia.

Grande spazio è stato dedicato al rilancio del brand Poker, che punta tutto sulle specialità regionali italiane. Tra le novità più apprezzate, la linea Saòr del Mar ha presentato un restyling completo e nuovi piatti a base di pesce. Si tratta di prodotti freschi e sostenibili, confezionati con materiali ecologici che riducono l’uso della plastica fino all’80%. Tra le proposte spiccano le zuppe, i sughi pronti e i “Fish Rock di Merluzzo”, pensati anche per i bambini.

L’azienda.

De Angelis Food nasce come piccolo laboratorio di pasta fresca nel 1983 e, negli anni, si è trasformata in un gruppo che oggi produce non solo pasta, ma anche piatti pronti e specialità regionali, raggiungendo persino il mercato americano con la pasta secca prodotta in loco. L’obiettivo è ambizioso: arrivare a 250 milioni di euro di fatturato entro il 2030.