Cosa sta facendo il comune di Verona per il cambiamento energetico?

Cosa sta facendo il Comune di Verona per accelerare il cambiamento energetico?

Gli enti locali hanno acceso i motori per accelerare la transizione energetica, ma cosa sta facendo il comune di Verona? Negli ultimi due anni, sono state avviate iniziative per rendere la città più sostenibile.

Eco-iniziative a Verona.

Un piano di transizione ecologica per ridurre l’impatto ambientale.

per ridurre l’impatto ambientale. Azioni per risparmiare energia, come mappare gli edifici pubblic i per renderli autonomi nella produzione di elettricità.

come i per renderli autonomi nella produzione di elettricità. L’uso di energie rinnovabili attraverso la creazione di Comunità Energetiche, coinvolgendo diversi quartieri.

coinvolgendo diversi quartieri. La costruzione di nuove piste ciclabili per favorire la mobilità sostenibile.

per favorire la mobilità sostenibile. La realizzazione di una filovia per incentivare l’uso del trasporto pubblico.

pubblico. La riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, che entro il prossimo anno sarà estesa a tutto il territorio comunale.

Durante un convegno sulla transizione energetica, l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari ha spiegato che questi interventi sono essenziali per affrontare le sfide della sostenibilità e migliorare anche l’inclusione sociale. Un progetto importante è “Cerchiamo Energie”, che mira a creare una Comunità Energetica Rinnovabile a Verona, coinvolgendo diversi quartieri.

Ferrari ha sottolineato che tutte le città stanno affrontando problemi simili e che è importante collaborare per trovare soluzioni innovative. Ha ribadito che i prossimi 10 anni saranno cruciali per raggiungere gli obiettivi europei di transizione energetica. Il prossimo appuntamento organizzato dal progetto Cerchiamo Energie è il 9 ottobre al Centro Tommasoli in Borgo Santa Croce dalle 18 alle 20.