Aprono due nuovi ambulatori a Tregnago e Roncà

Aprono due nuovi ambulatori di Medicina generale a Tregnago e Roncà.

Nuovi ambulatori a Tregnago e Roncà: l’azienda Ulss 9 Scaligera informa che da martedì 1 ottobre a Tregnago ci sarà un nuovo ambulatorio per chi non ha più il proprio medico di famiglia. Il servizio è per i cittadini di Tregnago e Cazzano di Tramigna, e si trova al Centro Polifunzionale in via Massalongo 7, dove prima c’era la Guardia Medica.

Anche a Roncà aprirà un ambulatorio in via Garibaldi 5, per aiutare le persone che sono rimaste senza medico di base. Entrambi gli ambulatori saranno aperti dal lunedì al venerdì. Ulteriori informazioni sul Servizio Medico Distrettuale, l’elenco completo delle sedi e gli orari di apertura sono disponibili nella pagina dedicata del sito dell’ULSS 9 Scaligera.