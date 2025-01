Dona una coperta: al via la campagna per tenere al caldo gli animali abbandonati

Dona una coperta: torna la campagna per tenere al caldo gli animali abbandonati

Con l’arrivo delle temperature gelide, è partita la Campagna “Dona una Coperta” per tenere al caldo gli animali abbandonati. Lanciata da Lndc Animal Protection, ha lo scopo di aiutare gli animali ospitati nei rifugi in tutta Italia.

La campagna si propone di raccogliere coperte da donare ai rifugi che in inverno, nonostante l’impegno dei volontari, non riescono a garantire il calore e la protezione di una casa. Questo gesto semplice ma concreto può fare davvero la differenza per i cani e i gatti che vivono nei rifugi, spesso costretti a passare l’inverno in ambienti freddi.

Nel Veneto, sono diversi i rifugi che partecipano all’iniziativa, tra cui Legnago e Verona.

Piera Rosati, presidente di Lndc Animal Protection, ha ricordato che oltre ai cittadini, anche le strutture ricettive come alberghi, bed & breakfast e case vacanze possono contribuire, donando coperte e trapunte dismesse.

Per chi non potesse recarsi personalmente nei rifugi, è possibile fare una donazione economica per sostenere le attività di Lndc Animal Protection. La donazione aiuta l’Associazione a prendersi cura degli animali in attesa di una nuova famiglia.

Chiunque voglia partecipare può visitare il sito ufficiale di Lndc Animal Protection per trovare il rifugio più vicino e per fare una donazione.