Parte la campagna di sensibilizzazione del Comune di Verona contro i maltrattamenti e l’abbandono degli animali.

Anche quest’anno parte la campagna di sensibilizzazione del Comune di Verona contro i maltrattamenti e l’abbandono degli animali. Sono due le immagini selezionate per la campagna protagonista su social, totem digitali e affissa su manifesti, che mostrano un cane e un gatto oggetto di gravi maltrattamenti e incuria umana, con ferite che non lasciano dubbi sulla violenza subita.

Si tratta del cane Bruno e del gatto Piumino che sono stati recentemente vittime entrambi di violenza: due brutte storie che purtroppo hanno interessato la provincia di Verona.

“Anche quest’anno sono state scelte delle immagini forti – evidenzia il consigliere comunale delegato alla Tutela degli animali Giuseppe Rea, che ha coordinato la campagna – per scuotere il cuore e risvegliare le coscienze delle persone, che molto spesso risultano indifferenti verso la sofferenza di altri esseri viventi come gli animali e che invece, esattamente come l’uomo, provano dolore e hanno dei sentimenti. Ricordo che gli animali sono esseri senzienti e che ad essere maltrattati non sono solo i cani e i gatti che sono quelli più vicini a noi in quanto abitano nelle nostre case ma ci sono anche i cavalli, i conigli e altri animali che non sono d’affezione come quelli da reddito e da allevamento o la fauna selvatica”.

Il mese scorso è stato approvato il nuovo Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Verona che, oltre ad essere lo strumento che consente di tutelare i diritti e la dignità degli animali che vivono nel nostro Comune, ha inasprito le sanzioni verso chi li maltratta o non li gestisce correttamente, potendo causargli sofferenza,. Tra gli obiettivi quello di favorirne la corretta convivenza con l’uomo, riconoscendogli il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.