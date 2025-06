Verona approva un nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali.

Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali, aggiornando il precedente del 2010. Il nuovo testo recepisce i più recenti riconoscimenti giuridici e scientifici, tra cui la “Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza“, che definisce gli animali come esseri senzienti.

Non solo cani e gatti.

Il regolamento amplia la tutela a un numero maggiore di specie, includendo non solo cani e gatti, ma anche animali selvatici, da reddito, insetti impollinatori, cavalli, rettili e animali esotici. Vengono introdotte norme specifiche per la detenzione, le mostre, le recinzioni (vietate quelle elettrificate), le aree di sgambamento e la gestione quotidiana degli animali.

Sanzioni severe a altre novità.

Tra le principali novità, si segnala l’introduzione di sanzioni più severe contro maltrattamenti e cattiva gestione, il patentino obbligatorio per i proprietari di alcune razze canine, e misure per facilitare l’accesso agli spazi pubblici per le persone vulnerabili con animali. Il regolamento promuove inoltre l’educazione al rispetto degli animali e riconosce il legame affettivo tra persone e animali, prevedendo tutele anche nei casi di malattia, povertà o anzianità dei proprietari.

Il nuovo testo è frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, esperti legali, veterinari, associazioni e l’Ufficio Tutela Animali del Comune.