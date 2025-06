Incidente nella notte a Bussolengo: auto esce di strada

Perde il controllo sulla Bresciana nella notte a Bussolengo: auto esce di strada.

Incidente stradale nella notte tra il 12 e il 13 giugno lungo la Strada Bresciana, in zona Bussolengo, un’auto ha perso il controllo. Intorno a mezzanotte e 45, un’auto è uscita autonomamente di strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. Le operazioni di assistenza sono state coordinate anche con la polizia Stradale e dei vigili del Fuoco.

Una persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Negrar. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.