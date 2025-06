Storia della musica afroamericana: l’Harlem Gospel Choir celebra la Motown al Teatro Filarmonico di Verona.

Harlem Gospel Choir porta a Verona l’energia della Motown: il 15 dicembre 2025, al Teatro Filarmonico, un viaggio tra gospel e soul sulle note di Marvin Gaye, Stevie Wonder e The Supremes.

Il celebre Harlem Gospel Choir torna a incantare il pubblico italiano e sceglie Verona come tappa d’eccezione per il suo tour: appuntamento fissato quindi, per il 15 dicembre 2025, alle ore 21, sul palco del Teatro Filarmonico. Un evento che promette di unire l’energia trascinante del gospel alle sonorità intramontabili del soul, in un omaggio speciale alla leggendaria etichetta discografica Motown.

Nato nel cuore di Harlem, il coro gospel più famoso d’America è da anni ambasciatore nel mondo di un messaggio di amore, speranza e unità. Le loro voci potenti e spirituali hanno già conquistato platee internazionali, facendo vibrare il pubblico con performance che sono autentici momenti di elevazione emotiva. Questa volta, la formazione newyorkese propone uno spettacolo intitolato “Sing The Magic of Motown”, un tributo musicale ai grandi nomi che hanno fatto la storia.

La Motown, con 79 hit nella Top 10 Billboard in un solo decennio, non è stata solo una casa discografica: ha rivoluzionato la musica popolare americana e mondiale, contribuendo attivamente al processo di integrazione razziale. Il sound Motown – una miscela irresistibile di soul, pop e R&B – ha saputo unire generazioni e culture, e continua ancora oggi a ispirare artisti in ogni angolo del globo.