Peschiera del Garda prende fuoco: torna la “Festa del Barbecue”

Peschiera del Garda si accende: oltre 30 squadre da tutto il mondo si sfideranno alla “Festa del Barbecue”.

Tre giorni di fuoco, gusto e musica a Peschiera: dal 13 al 15 giugno, Forte Papa si trasformerà in una gigante griglia per la quarta edizione della “Festa del Barbecue”. Organizzata dai fratelli Diego e Alessio Ferron, noti per la loro Risotteria Fratelli Ferron, la manifestazione unirà tradizione culinaria italiana, barbecue e intrattenimento per tutte le età.

Gusto, musica e divertimento

L’edizione 2025 promette un mix esplosivo: street food di qualità, birre selezionate, musica live, area bimbi con gonfiabili, espositori di attrezzature e prodotti artigianali. Si parte venerdì 13 giugno alle 19:30 con l’apertura degli stand gastronomici e l’esibizione della Diapason Band, tributo a Vasco Rossi.

Sabato 14 giugno sarà una maratona di sapori, con cucina attiva sia a pranzo che a cena e, in serata, il dj set di Marco Postal che animerà il forte. Si replica anche domenica 15, con una chiusura tutta da ballare grazie alla September Groove Band, tra hit anni ’70 e ’80.

“The War of Barbecue”: sfida mondiale a colpi di affumicatura.

Il cuore della festa sarà la competizione “The War of Barbecue”, gara ufficiale KCBS (Kansas City Barbeque Society), la più prestigiosa al mondo nel settore. In arrivo oltre 30 squadre da Italia, Austria, Germania, Inghilterra, Slovenia e persino Costa Rica.

Per i veri appassionati, venerdì mattina sarà possibile partecipare a un corso per diventare giudice certificato KCBS, tenuto da esperti americani. Sabato spazio al “One-meat contest” con pollo e costine. Domenica si entra nel vivo con la Master Series, che metterà alla prova i team su quattro categorie fondamentali: pollo, costine St. Louis, maiale e brisket (punta di petto). Novità tutta italiana: una categoria extra dedicata al riso Ferron, con 2 kg a disposizione per creare un piatto sorprendente.

Alta cucina e giuria da masterchef.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta da 29 giudici, tra cui 15 Master Judge. Ogni dettaglio conterà: cottura, gusto, presentazione e profumo.