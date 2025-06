Arrestato per spaccio un 26enne fermato in autostrada A4 dalla polizia stradale: nel furgone aveva 50 chili di hashish.

Nella mattinata di mercoledì 11 giugno è stato arrestato un giovane cittadino italiano del 1999 residente nel milanese per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in seguito a controllo lungo l’autostrada A4 fra i caselli di Verona Est e Soave ad opera di una pattuglia della polizia stradale di Verona Sud.

Verso le 6 del mattino gli operatori della polizia stradale in servizio lungo il tratto dell’autostrada A4 da Verona verso Vicenza, notavano un furgone che alla vista della pattuglia rallentava per mettersi in prima corsia dietro a un mezzo pesante, per poi fermarsi in piazzola di sosta, dove veniva immediatamente raggiunto dai poliziotti per un controllo sia del conducente che del veicolo.

Il conducente, una volta identificato, è risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e inoltre era già stato coinvolto in un incidente stradale sotto l’effetto di droga guidando senza patente. Gli accertamenti venivano estesi anche al furgone, preso a noleggio nel bergamasco, chiedendo al conducente di aprire il portellone posteriore. All’interno del furgone, riposti sul pianale, erano posizionati ben 25 involucri a forma di parallelepipedo del peso di circa 2 kg ciascuno, contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di oltre 50 kg, avvolti da carta marrone e cellophane trasparente.

Il conducente è così stato arrestato in flagranza di reato e recluso presso la casa circondariale di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Oltre alla droga, è stato anche sequestrato il telefono cellulare per ulteriori approfondimenti e sviluppi d’indagine.