A Verona nasce il primo servizio di ambulanza per animali

Emergenza veterinaria: dal 2026 Verona avrà il suo primo servizio di ambulanza per animali.

Ambulanza veterinaria: dal 2026 Verona avrà il suo primo servizio di trasporto d’urgenza dedicato agli animali d’affezione. A darne notizia è V.O.Dae – Anioc Aps, che ha annunciato l’avvio di un progetto pensato per garantire interventi rapidi, sicuri e professionali anche per chi non ha mezzi o possibilità fisiche di trasportare il proprio animale in una clinica veterinaria.

Dopo la conclusione dei corsi di formazione in Bls veterinario e guida professionale per mezzi di soccorso, i nuovi volontari saranno operativi su tutto il territorio provinciale ed extra-provinciale, portando Verona a dotarsi del primo servizio di emergenza veterinaria del territorio e del secondo in tutto il Veneto.

Sono già aperte le preiscrizioni per diventare operatori sanitari veterinari in ambulanza o autisti di mezzi di soccorso. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti ufficiali: www.veronaemergenzavet.it e www.vodae.it.