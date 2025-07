Gardaland, tappa di relax per Simone Cristicchi e figlia

Da Gardaland al Teatro Romano: Simone Cristicchi si ricarica per la data veronese.

Simone Cristicchi sceglie Gardaland per una pausa speciale con la figlia, prima del live al Teatro Romano di Verona. Il cantautore romano, noto per le sue canzoni intense e riflessive, si è concesso una giornata di relax nel famoso parco divertimenti insieme alla figlia, prima di esibirsi il 19 luglio al Teatro Romano di Verona con il suo spettacolo “Dalle tenebre alla luce”.

In questa pausa lontano dal palco, Cristicchi ha trovato in Gardaland non solo divertimento, ma anche ispirazione: “Gardaland è una metafora della vita – ha spiegato – un luogo dove si torna a guardare il mondo con occhi nuovi, senza filtri. Tra risate, sorprese e condivisione, si riscopre ciò che conta davvero: il tempo passato insieme”.