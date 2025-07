Matteo Gasparato sarà il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico settentrionale.

Sarà il veronese Matteo Gasparato, attuale presidente dell’Interporto di Verona, il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, che comprende i porti di Venezia e Chioggia. La nomina, proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è ora al vaglio della Regione Veneto, che dovrà esprimere il proprio parere prima dell’invio alle Commissioni parlamentari competenti.

Gasparato, già consigliere di Circoscrizione a Verona (in settima) per dieci anni, per tre anni coordinatore del Comune di Verona per Forza Italia, poi consigliere comunale dal 2007 al 2012, è stato inoltre nominato Commissario straordinario dell’Autorità con effetto dall’11 luglio, succedendo a Fulvio Lino Di Blasio. L’iter ufficiale per la sua nomina definitiva è stato avviato con una lettera firmata dal ministro Matteo Salvini.