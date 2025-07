Ecco la nuova maglia home dell’Hellas Verona, firmata Joma, per il prossimo campionato: colori gialloblù e attenzione all’ambiente.

L’Hellas Verona ha presentato la nuova maglia home per il prossimo campionato. I gialloblù continueranno a vestire i propri colori rappresentativi e distintivi sulla prima divisa: il giallo e il blu. La maglia blu è caratterizzata da una grafica innovativa di color giallo presente nelle maniche e nella parte inferiore del fronte. Il logo, termo applicato e collocato sul petto, è stato rivisitato in una nuova versione in silicone tridimensionale con i due mastini dell’Hellas in primo piano.

Il modello di maglia 2025/26 presenta un girocollo realizzato in tessuto nella parte posteriore e in costina, e di colore gialloblù nella parte frontale. Nel retro del colletto è presente la scritta “ALÉ VERONA”, mentre nella parte interna risalta la frase “PER SEMPRE GIALLOBLÙ ”. Entrambi i dettagli sono un omaggio al legame che da sempre lega il Club ai propri tifosi e alla città scaligera.

L’attenzione all’ambiente.

Per la nuova divisa dell’Hellas Verona Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente, per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere riciclato al 100%. Questo tessuto è stato prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.

Il pantaloncino è interamente blu, con delle barre laterali gialle. Il crest è lo stesso presente sulla maglia. Il logo dello sponsor tecnico è situato su entrambi i lati, anch’esso in giallo. I calzettoni, anch’essi blu, presentano una barra gialla che riprende la grafica della maglia.

Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort.

Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare il comfort dell’atleta durante la fase di gioco.