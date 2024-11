Coldiretti Verona pianta due tigli al parco giochi: la cerimonia è oggi

Oggi a Verona la cerimonia: Coldiretti pianta due tigli al parco giochi del pestrino.

Oggi pomeriggio mercoledi 27 novembre alle 14.30, al parco giochi comunale di Via del Pestrino a Verona, verranno piantati due tigli regalati da Coldiretti. L’iniziativa celebra la collaborazione tra Coldiretti e il gruppo Scout Agesci, nata durante la Route nazionale delle comunità capi 2024.

Un gesto per ringraziare Verona.

La scelta di piantare i due alberi arriva proprio dagli Scout, che vogliono ringraziare simbolicamente la città per l’accoglienza ricevuta la scorsa estate, quando avevano installato il loro campo base vicino al parco. Durante l’evento, Coldiretti aveva fornito un aiuto concreto regalando 5mila mele di Verona per i pasti dei partecipanti. Un gesto che aveva sottolineato valori condivisi come solidarietà, sostenibilità e rispetto per la natura.

Un dono per il verde urbano.

Gli alberi scelti sono due Tigli nostrani (Tilia platyphyllos), di sette anni e con un diametro di 18 cm. Sono ideali per gli spazi verdi cittadini e hanno un valore di alcune centinaia di euro ciascuno. La loro piantumazione contribuirà a rendere il parco più verde e accogliente, oltre a promuovere l’importanza del legame tra comunità e ambiente.

Un evento aperto a tutti.

La cerimonia di piantumazione è aperta a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è oggi pomeriggio alle 14.30, al parco giochi comunale di Via del Pestrino a Verona