Ricerca di Altroconsumo, Verona tra le città meno care per fare la spesa: ecco quali sono i supermercati più convenienti.

Verona si conferma tra le città italiane dove fare la spesa conviene di più: lo rivela la nuova indagine di Altroconsumo sui prezzi di supermercati, ipermercati e discount, che ha analizzato oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.150 punti vendita di 67 città.

Dall’analisi emerge che, scegliendo con attenzione l’insegna e puntando sui prodotti più economici in vendita, in media in Italia una famiglia composta da quattro persone può arrivare a risparmiare fino a 3.700 euro in dodici mesi, considerando che l’Istat stima in 9.276 euro la spesa annua per un nucleo familiare di questa dimensione. A Verona il risparmio può arrivare a 2.900 euro.

I risultati.

Eurospin è l’insegna che al momento delle rilevazioni offre i prezzi più vantaggiosi per i prodotti più economici. Famila primeggia nelle categorie spesa mista per iper e super e, insieme a Famila Superstore, spesa di prodotti di marca. In’s Mercato è il più conveniente nella categoria spesa mista per discount. Carrefour si aggiudica il primo posto nella categoria spesa con prodotti a marchio dell’insegna

La Sicilia è la regione più economica secondo l’indagine, la Val d’Aosta la più cara. A Venezia va il primato del risparmio, seguita da Como e Verona. Sul fronte opposto, Sassari che si posiziona come la città meno economica.

Altroconsumo, i supermercati a Verona.

Se a livello nazionale è Eurospin la catena regina del risparmio – capace di tagliare fino al 40% la spesa di una famiglia tipo – a Verona a distinguersi sono in particolare i punti vendita Rossetto e Famila, che compaiono stabilmente tra i più economici d’Italia. In città e provincia non mancano alternative competitive anche tra i discount: In’s Mercato, Eurospin e Lidl permettono risparmi significativi, specie per chi sceglie una spesa “mista” tra prodotti di marca, private label e articoli economici.

Il risultato è chiaro: una famiglia veronese può contenere la spesa annua entro i 6.386 euro, circa 2.900 euro in meno rispetto alla media nazionale della spesa stimata dall’Istat (9.276 euro, come detto). Verona entra così sul podio delle città più virtuose insieme a Venezia (6.260 euro) e Como (6.282 euro).

La competitività della piazza veronese emerge anche nella classifica dei singoli negozi: diversi punti vendita Rossetto si collocano tra i primi trenta a livello nazionale per convenienza. Non da meno Famila e Famila Superstore, che si confermano ai vertici quando si tratta di spesa mista e prodotti di marca.

Dove conviene fare la spesa a Verona.

Supermercati e ipermercati più convenienti (spesa mista e prodotti di marca) dove fare la spesa a Verona secondo l’indagine condotta da Altroconsumo.

Rossetto – più punti vendita scaligeri nella top 30 nazionale

– più punti vendita scaligeri nella Famila / Famila Superstore – leader per spesa mista e prodotti di marca

– leader per spesa mista e prodotti di marca Coop – prezzi competitivi e in linea con la media dei più convenienti

– prezzi competitivi e in linea con la media dei più convenienti Conad – ampia diffusione sul territorio con offerte variabili

Discount più convenienti