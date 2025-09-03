Via i tronchi dalla base, ponte Rumor chiuso al traffico per un giorno

Scritto da: Redazione 3 Settembre 2025

L’8 settembre ponte Rumor al Pestrino chiuso al traffico per lavori di disostruzione dei tronchi di legno accumulati sulle colonne.

Lunedì prossimo 8 settembre, salvo imprevisti, saranno completate le lavorazioni di disostruzione dai tronchi di legno accumulati sulle colonne del ponte Rumor (ponte del Pestrino) sul fiume Adige, con la collaborazione dei nuclei Saf dei vigili del fuoco.

Dalle ore 9 alle 18 sarà vietato il transito alle auto: pedoni e biciclette potranno transitare sul lato di valle del ponte.

TEMI:

Note sull'autore

Redazione
SHARE TWEET PIN SHARE