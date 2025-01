Ecco i supermercati e discount più amati dagli italiani: l’indagine di Altroconsumo

Supermercati e discount: quali preferiscono gli Italiani lo dice l’indagine di Altroconsumo.

Altroconsumo ha pubblicato un’indagine sulle preferenze degli italiani riguardo a supermercati, ipermercati e discount. Lo studio ha coinvolto 12mila clienti e raccolto 41mila esperienze di acquisto. Questo ha offerto una panoramica sulle insegne più apprezzate e su altri aspetti del servizio.

Secondo i dati, nonostante l’aumento dei prezzi e una diminuzione della spesa media mensile – passata da 409 a 387 euro nel periodo tra il 2023 e il 2024 – il livello complessivo di soddisfazione dei consumatori rimane stabile. Ma alcuni fattori negativi emergono: i tempi di attesa alle casse si sono allungati e la qualità dei prodotti freschi ha registrato un calo di gradimento.

La classifica.

Tra i supermercati e ipermercati, al primo posto si trovano tre catene: Esselunga, NaturaSì e Ipercoop/Coop & Coop, tutte con un punteggio di 77. Seguono altre insegne con valutazioni “buone”, tra cui Coop, Famila Superstore, Conad Superstore e Interspar. In coda alla classifica, con punteggi medi, si collocano insegne come Sigma, Sisa e Carrefour Express.

L’analisi ha poi esaminato i discount, dove Aldi ed Eurospin guidano con giudizi “ottimi” (punteggio 75), seguiti da catene come Dpiù, MD Discount e Prix, tutte con valutazioni “buone”. Anche la spesa online è stata oggetto di valutazione: i servizi di Esselunga, Eurospin e Coop si distinguono per efficienza e qualità, mentre altre catene come Carrefour e Lidl ottengono risultati soddisfacenti ma non eccellenti.

L’indagine ha inoltre analizzato catene locali. Dem, Rossetto e Mega si sono distinti tra le insegne regionali. Per qualità dei prodotti, bene per NaturaSì e Ipercoop. Per convenienza: Tosano e Aldi. Per trasparenza dei prezzi, eccellono Cadoro, Alì e Mega. Infine, in termini di comfort nei punti vendita, i più apprezzati sono stati Esselunga, Cadoro e Interspar.