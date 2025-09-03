Asfaltatura in via Fincato, strada chiusa per due notti: ecco quando

A Verona asfaltatura in via Fincato: strada chiusa per due notti.

Dal 4 al 6 settembre per due notti dalle 20 alle 6 di mattina saranno effettuate nuove asfaltature in via Colonello Giovanni Fincato a Verona. Più precisamente, tra giovedì 4 e venerdì 5 è prevista la bitumatura di via Fincato della corsia in ingresso a Verona e dal civico 75 all’altezza del distributore di carburanti fino al civico 79.

La strada verrà chiusa all’altezza dell’ingresso in tangenziale in direzione Verona (chiusura 1, vedi grafico) e le auto provenienti da Quinto saranno deviate obbligatoriamente in tangenziale in direzione San Martino Buonalbergo (con uscita a Montorio). I veicoli provenienti dalla tangenziale diretti a Verona saranno obbligati a prendere l’uscita per Grezzana (chiusura 2, vedi grafico), proseguire fino a Strada della giara, percorrere la rotonda, per poi tornare verso Verona e riprendere la tangenziale in direzione San Martino Buonalbergo. La corsia in uscita da Verona sarà percorribile regolarmente.

Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 è prevista la bitumatura di via Fincato della corsia in uscita da Verona e più precisamente dal civico 296 al civico 75. La strada verrà chiusa all’altezza della rotatoria di via Bonfadio (chiusura 3, vedi grafico), e le macchine provenienti da Verona in direzione Valpantena, dovranno indirizzarsi verso via Montorio per poi imboccare la tangenziale in via da Legnago in direzione Valpantena, per poi uscire in direzione Grezzana lungo via Fincato. La corsia in ingresso a Verona dalla Valpantena sarà percorribile regolarmente. Le lavorazioni avranno inizio alle ore 20 e termineranno alle ore 6.