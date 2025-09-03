La musica senza tempo di Ennio Morricone torna a incantare Verona con uno spettacolo al Teatro Filarmonico.

La musica senza tempo di Ennio Morricone tornerà a incantare Verona con lo spettacolo “Alla scoperta di Morricone”, in programma al Teatro Filarmonico. Non un semplice concerto, ma un vero viaggio tra note, parole e suggestioni, pensato per raccontare la vastità del repertorio del Maestro, dalle colonne sonore più celebri a pagine meno conosciute ma di grande intensità.

Il 16 marzo 2026, sul palco si alterneranno solisti di prestigiose istituzioni sinfoniche italiane, tra cui il violoncellista Federico Covre e il trombettista Stefano Benedetti. Ospiti speciali saranno il soprano Anna Delfino, acclamata nei principali teatri europei, e il violinista Attila Simon, noto per le sue collaborazioni con il Cirque du Soleil, che interpreterà il celebre solo di Love Affair.

Ad accompagnare il pubblico nel percorso narrativo ci sarà la voce e la presenza scenica dell’attore e regista Andrea Bartolomeo, che darà vita ai personaggi e alle atmosfere legate alle musiche di Morricone.

L’evento, organizzato da Eventi Verona, promette di offrire non solo un tributo al compositore premio Oscar, ma anche un’esperienza immersiva capace di unire musica, teatro e memoria collettiva.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.