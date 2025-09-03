Al Teatro Alcione di Verona “La Sesiòn Cubana”: tributo ai grandi del Buena Vista Social Club.

Giovedì 23 ottobre al Teatro Alcione di Borgo Venezia la Temporary Band presenta “La Sesiòn Cubana”, un omaggio ai grandi del Buena Vista Social Club. Il tutto interpretato da un ensemble composto interamente da autentici musicisti cubani.

Lo spettacolo, dedicato al Son Cubano, promette di restituire tutta l’energia, la nostalgia e il calore della musica tradizionale dell’isola. In programma brani che hanno fatto la storia grazie a interpreti indimenticabili come Compay Segundo, Ibrahim Ferrer e Rubén González, tra ritmi travolgenti e melodie cariche di improvvisazione.

La serata segna anche un passo importante per la Temporary Band, che amplia così il proprio collettivo artistico con un progetto dal respiro internazionale guidato da una delle voci più autorevoli del genere.

Il concerto inizierà alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Vivaticket. Per informazioni: tel. 3514343877 – mail temporaryband.public@gmail.com.