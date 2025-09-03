Incidente tra auto e moto in Lessinia, grave 50enne di Verona.

Incidente tra auto e moto sulla provinciale della Lessinia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 settembre: poco dopo le 16 i due mezzi si sono scontrati, per cause da accertare, mentre percorrevano la strada provinciale 6, tra Rosaro di Grezzana e Cerro Veronese, subito dopo la trattoria “Pane e salame”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza: il motociclista, un 50enne residente a Verona, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.