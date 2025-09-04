Verona, Galleria Filippini: il Mercato Coperto di Campagna Amica riapre i battenti.

Dopo la pausa estiva, il Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona riapre le porte in Galleria Filippini. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 settembre in via Macello 5, dove gli stand dei produttori locali torneranno ad animarsi con colori, sapori e profumi delle eccellenze agricole del territorio.

Un ritorno atteso dai veronesi.

La riapertura del mercato arriva in un momento in cui i cittadini sembrano chiedere con forza più spazi dedicati ai mercatini in città. Un segnale che testimonia la crescente attenzione verso i prodotti a chilometro zero, freschi e autentici, e verso un modello di consumo sostenibile.

Prodotti freschi e incontro con i produttori.

Nei fine settimana, dalle 8 alle 13, il Mercato offrirà l’occasione di incontrare direttamente gli agricoltori e acquistare specialità di stagione coltivate e allevate nel rispetto dell’ambiente. Non solo un luogo di vendita, dunque, ma anche di dialogo e di conoscenza della filiera corta.

“Un punto di riferimento per la comunità”.

“Il Mercato Coperto – sottolinea Franca Castellani, presidente di Agrimercati di Campagna Amica Verona – si conferma come punto di riferimento per l’intera comunità veronese, non solo come luogo di acquisto, ma anche come spazio di incontro e di valorizzazione delle tradizioni agricole. L’obiettivo è rafforzare il legame tra città e campagna, promuovendo la sostenibilità e supportando le piccole imprese del settore».