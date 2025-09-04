Gioco di squadra: a Verona il secondo Memorial Dylan Rinco

Al Palazzetto Le Grazie di verona, torneo di basket under 17 per ricordare il giovane Dylan Rinco.

Domenica 7 settembre, a partire dalle ore 10, a Verona al Palazzetto Le Grazie (Strada Le Grazie 16) il “Secondo Memorial Dylan Rinco”, torneo di basket under 17 dedicato al giovane veronese prematuramente scomparso a causa di un tumore.

Le squadre in campo

Sul parquet si sfideranno alcune tra le formazioni giovanili più prestigiose del panorama nazionale: Orangel Basket Bassano, Fortitudo Bologna, Scaligera Tezenis Basket e A.S. Cestistica Verona. Una giornata di sport e condivisione che, oltre alla competizione, avrà un forte valore simbolico e solidale.

Un evento di memoria e solidarietà.

La manifestazione, organizzata da USacli APS Verona in collaborazione con Agsm Aim, gode del patrocinio del Comune di Verona e della rete Città Sane-OMS. Durante la giornata sarà avviata una raccolta fondi a favore del reparto di oncoematologia pediatrica di Verona, a sostegno delle attività di ricerca e cura.