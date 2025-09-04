Il Cinema della “Resistenza” proiettato al Museo di Castelvecchio

“Luce nella notte”: a Castelvecchio tre serate di cinema per raccontare la Resistenza.

Verona, Cortile Museo di Castelvecchio: “Luce nella notte. Visioni cinematografiche della Resistenza”, tre serate di cinema per raccontare la Resistenza. Si tratta di una rassegna a ingresso gratuito che dal 10 al 12 settembre porterà sul grande schermo alcuni capolavori della cinematografia italiana.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Verona con i Musei Civici, nasce in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione e si collega alla mostra in corso a Castelvecchio fino al 2 novembre, “Fascismo Resistenza Libertà. Verona 1943-1945”.

Le date non sono casuali: coincidono infatti con la ricorrenza del 9 settembre 1943, quando militari e civili veronesi difesero il Palazzo delle Poste e la Caserma Campofiore, segnando l’inizio della Resistenza in città.

Il programma delle tre serate.

Le proiezioni si terranno nel cortile del Museo di Castelvecchio (massimo 100 posti disponibili). In caso di maltempo saranno sospese, ma resterà aperta la mostra con le visite guidate.

Mercoledì 10 settembre. All’armi, siam fascisti! di Cecilia Mangini (1962).

Giovedì 11 settembre. Il terrorista di Gianfranco de Bosio (1963).

Venerdì 12 settembre. C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974).

Orari.

Ore 18 – 20.30: apertura serale straordinaria della mostra.

Ore 19.30: visita guidata gratuita (su prenotazione).

Ore 20.45: introduzione alla proiezione a cura dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza.

Ore 21: inizio del film.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazioni per le visite guidate alla Segreteria didattica dei Musei Civici (045 8036353 – 045 597140, segreteriadidattica@comune.verona.it.